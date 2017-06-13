Хорватия поделится опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий с Украиной

Правительство Украины и Хорватии подписали Меморандум о сотрудничестве и согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами реинтеграции «оккупированных территорий Украины». Об этом 13 мая сообщает «Урядовий портал».

«Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович отметил, что Хорватия поддерживает Украину в контексте противостояния российской агрессии, не признает незаконной аннексии Крыма и стремится поделиться с Киевом своим опытом мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что созданная рабочая группа разработает механизмы решения сложившейся ситуации на оккупированных территориях – в контексте выполнения Минских соглашений и в рамках работы Нормандского формата.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал опыт Хорватии очень важным для Киева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».