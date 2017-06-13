На КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом накануне, 12 мая, женщина пыталась подкупить украинского пограничника, чтобы провезти внука на полуостров без необходимых документов. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Бердянского погранотряда.

«В контрольный пункт «Чонгар» в пешем порядке прибыла гражданка Украины с внуком, которые следовали в Крым. В ходе проверки пограничники установили, что у украинки нет доверенности от одного из родителей. С целью решения вопроса беспрепятственного пропуска ребенка, она предложила пограничнику взятку в размере 200 гривен, от которой военнослужащий отказался», – сказано в сообщении.

Украинку и ребенка пограничники в аннексированный Крым не пропустили и сообщили об инциденте правоохранителям, добавили в погранведомстве.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».