Жена украинского политзаключенного Андрея Коломийца Галина рассказала 13 июня Крым.Реалии, что ее муж систематически жалуется на головные боли. Мужчина официально обратился в администрацию колонии с просьбой предоставить ему медицинскую помощь.

«До сих пор он просто так обращался в медчасть, таблеточку подкинут, как он говорит, и все. Адвокат посоветовал нам написать заявление, чтобы все было официально и пошло в дело. Мы решили так и сделать», – говорит супруга.

Она также отметила, что на теле мужа расширяются пятна.

«В октябре я была на свидании, видела пятна на руках, на щеке, а теперь вся спина усыпана, грудь. Это псориаз, я знаю это по своему ребенку, по себе. Я привезла ему мази, Ольга Скрипник передавала, когда он еще в Симферополе был, мазь улучшала (его состояние – КР), но это не лечение. Я не прошу бесплатного лекарства у государства, я сама соберу деньги, куплю, но дайте назначение», – отмечает Коломиец.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В нем заключенный обжалует нарушения, которые допустила Россия во время его осуждения, а также нарушение его права на справедливое судопроизводство и права граждан на мирные собрания.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.