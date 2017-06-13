Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) призвало Россию снять и в будущем не вводить новые ограничения по отношению к представителям крымскотатарского народа, в том числе отменить запрет Меджлиса. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в Украине.

«Правительству Российской Федерации... воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные институции, в том числе Меджлис», – говорится в обращении к России.

Также в ООН призвали Москву отменить законодательство, допускающее принудительные выселения и конфискацию частной собственности в Крыму.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.