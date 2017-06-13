Министерство по вопросам оккупированных территорий расширит санкционный список по Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины намерено сотрудничать с общественными организациями для выработки базы данных конкретных лиц, причастных к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму, в том числе для введения против них санкций.

Как сообщила 13 июня пресс-служба ведомства, эта инициатива обсуждалась в ходе рабочей встречи с участием первого заместителя министра Юсуфа Куркчи, народного депутата и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, представителей неправительственных организаций.

Как сообщает УНИАН, речь идет, прежде всего, о расширении списка лиц, находящихся под санкциями Украины и других государств.

«Списки лиц, которые систематически привлекаются к политически мотивированному преследованию граждан Украины на временно оккупированных территориях, будут переданы министерству иностранных дел Украины для дальнейшего сотрудничества с соответствующими органами в США, Канаде, Европе для решения вопроса о введении персональных санкций», – сообщили в украинском министерстве.

Также сообщается, что во время встречи обсуждалась возможность включить в такие списки лиц, «причастных к пропаганде войны на территории Крыма, которые навязывали агрессивное отношение к гражданам Украины, крымским татарам или Украинской православной церкви Киевского Патриархата».

Отмечается, что министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины присоединится к развитию системы мониторинга введения в действие и соблюдения ранее введенных санкций в отношении лиц, связанных с российской агрессией в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».