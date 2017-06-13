В России оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток

В столице России Москве суд арестовал на 15 суток оппозиционера Илью Яшина, задержанного накануне во время антикоррупционной акции в Москве. Сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» признали виновным в неподчинении требованиям полиции, информирует Радио Свобода.

Сам Яшин отказывается признать вину. По его словам, полицейские попросили мужчину пройти в автобус, что он и сделал, после чего был задержан.

Суд отклонил ходатайство о приобщении к материалам дела видеозаписи с места задержания Яшина, сообщает русская служба BBC.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.