В Вене украинские правозащитники представят список «врагов свободы слова в Крыму»

Украинские правозащитники из «Центра информации по правам человека» 20 июня, в рамках конференции ОБСЕ в Вене, представят список лиц из крымских и российских чиновников, причастных к преследованию журналистов в аннексированном Крыму.

Как сообщается в анонсе правозащитников, они проанализировали факты, определили организаторов и исполнителей систематических атак на свободу слова и выражения в аннексированном Крыму.

«Список включает имена людей, задействованных в преследованиях журналистов в Крыму – более 50 человек. Это российские и крымские чиновники, работники оккупационной службы безопасности, правоохранительных органов, члены парамилитарной группы «крымская самооборона», нападавших на работников СМИ и другие», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что правозащитники совместно с министерством информационной политики Украины инициировали введение новых персональных санкций против «врагов свободы прессы в Крыму и возбуждения уголовных дел на материковой части Украины».

3 марта украинские правозащитники назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Всего в списке – более 60 человек.

После российской аннексии Крыма, на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».