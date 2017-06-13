Радио Крым.Реалии: в Крыму танцуют, в России протестуют

День России в аннексированном Крыму прошел с провластными митингами и концертами. В это время в соседней России на центральных площадях десятков городов требовали отставки главных коррупционеров российского правительства.

Почему в аннексированном Крыму праздновали эту дату, а по всей соседней России прошли массовые акции протеста? Насколько крымчане не знакомы с российскими реалиями?

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский говорит с первым вице-президентом Центра политических технологий в России Алексеем Макаркиным, крымским политологом Евгенией Горюновой, собственным корреспондентом информагентства УНИАН в России Романом Цимбалюком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням с 7:00 до 10:00 и в 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.