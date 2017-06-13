Народный депутат: Украине не нужен закон о временно оккупированных территориях

Народный депутат от политической партии «Самопомощь» Наталья Веселова считает, что Украине сейчас не нужен закон о временно оккупированных территориях. такое мнение Веселова высказала 13 июня в эфире Радио Крым.Реалии.

По мнению Веселовой, такой закон не поможет решить проблему оккупированных территорий.

«Каждый законопроект должен решать какую-то проблему. Я пока не вижу, какую проблему мог бы решить этот закон, если он будет принят. Остановить обстрелы на линии фронта он не сможет. Принудить Россию выплачивать материальную компенсацию – но ведь Россия не обязана исполнять национальное законодательство Украины», – объяснила народный депутат.

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Веселова добавила, что такой закон нарушает права человека. «Нет опасности, если закон не ограничивает людей в их правах. А если законом поражаются в правах граждане определенных территорий, то этот закон несет в себе опасность. Опасность не только для тех граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории, но и для государства Украина. Когда закончится война, в международных судах придется отвечать не только Российской Федерации за те преступления, которые она совершила, но и Украине за нарушение международных конвенций и норм», – сказала она.

Наталья Веселова добавила, что, по ее мнению, нельзя объединять в одном законе аннексированный Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, так как они имеют разный статус оккупированных территорий.

В Верховной Раде Украины 10 мая зарегистрированы два законопроекта относительно временно оккупированных территорий. Автором первого законопроекта является народный депутат от партии «Самопомощь» Наталья Веселова. Автором второго документа – народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Эти два проекта законов представлены в качестве альтернативных зарегистрированному 20 апреля в украинском парламенте группой депутатов законопроекту «О временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».