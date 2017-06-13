Transparency International осудила массовые задержания в России

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.

В распространенном 13 июня заявлении подчеркивается, что статья 31 Конституции России гарантирует гражданам этой страны право на мирные собрания.

«Необходимо устранить причину протеста – коррупцию, а не применять полицейские меры к гражданам, мирно собравшимся против нее протестовать», – говорится в документе.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.