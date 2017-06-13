Россия конфисковала 4575 объектов недвижимости в Крыму – ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) насчитало, что Россия незаконно конфисковала 4 575 государственных и частных объектов недвижимости в оккупированном Крыму. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в Украине.

«Продолжалась начавшаяся после референдума в Крыму в марте 2014 года конфискация государственной и частной собственности, называемая «национализацией» в соответствии с законодательством Российской Федерации. По состоянию на 12 мая 2017 года, было «национализировано» 4 575 государственных и частных объектов недвижимости», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».