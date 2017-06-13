Евросоюз проанализирует отказ Чехии, Венгрии и Польши принимать беженцев

Евросоюз начал юридическую процедуру, в рамках которой проанализирует отказ Чехии, Венгрии и Польши принимать беженцев, и может применить против этих стран санкции.

«К сожалению, несмотря на наши повторные призывы, Чехия, Венгрия и Польша не принимают необходимых мер», – сказал во вторник 13 июня еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

В 2015 году Евросоюз согласился расселить 160 000 беженцев, прибывающих преимущественно в Италию и Грецию, по разным странам-членам.

Польша и Венгрия до сих пор не приняли ни одного. Чехия в прошлом году приняла 12 беженцев, но после этого руководство страны отметило, что больше не будет участвовать в плане. В стране мотивируют такое решение соображениями безопасности.

Процедура, которую запустил ЕС, вероятно, продлится несколько месяцев и может привести к применению по упомянутым трем странам монетарных санкций.

Венгрия и Словакия пока подали в Европейский суд – высший суд ЕС, где оспаривают план ЕС по расселению беженцев.

Накануне Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранд призвал правительства разных стран увеличить количество мест для беженцев.