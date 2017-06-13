Российская кибератака на выборы в США была масштабней, чем считалось ранее – Bloomberg

Хакерская атака на выборы в США в 2016 году была более масштабной, чем считалось ранее. Она включала вмешательства к базам данных и систем программного обеспечения в 39 штатах, вдвое больше, чем упоминали предыдущие сообщения, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых со следствием.

Следователи обнаружили доказательства, что кибернападавшие пытались удалить избирательную информацию. Хакеры также получили доступ к программному обеспечению, которое должно использоваться службами социальных опросов в день выборов. Зафиксирован, по меньшей мере, один случай получения доступа к базе данных.

В октябре, по сообщению двух человек, знакомых с ходом следствия, администрация Обамы обратилась напрямую к Кремлю. Чиновники Белого дома сообщили Москве, что имеют подробные доказательства вмешательства России к выборам и предупредили, что атаки могут привести к более широкому конфликту.

Российские чиновники отрицают свою роль в кибератаках на выборы в США. Недавно президент России Путин указал, что, возможно, преступники внутри страны осуществляли такие атаки без санкции правительства России.

Но даже после того, как российская разведка получила доступ к избирательной системе США, она не воспользовалась им, чтобы сорвать выборы, отмечает Bloomberg. Возможно, сработало предупреждение США, а, возможно, потратив месяцы на взлом избирательной системы, россияне все же не могли получить доступ к достаточному количеству из 7000 местных юрисдикций, чтобы повлиять на выборы, прокомментировал неназванный чиновник США изданию Bloomberg.

Штат Иллинойс был первым среди тех, кто обнаружил кибернападение и предоставил ФБР и министерству внутренней безопасности наибольший доступ к расследованию своей системы. Неподходящую утечку информации из базы данных избирателей впервые заметил внештатный работник, работавший только 2-3 дня в неделю, сообщил СМИ Кен Мензел, юрист избирательной комиссии Иллинойса. В Иллинойсе следователи увидели, что хакеры пытались, но не смогли изменить или удалить информацию из баз данных. Действия хакеров не могли повредить голосованию, ведь данные предоставляются из регионов в центр, а не наоборот. «Хакеры об этом не знали, когда атаковали базу данных», – сказал Мензел. Именно с дела Иллинойса началось расследование по всей Америке.