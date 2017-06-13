Представители ЕС готовы рассмотреть введение санкций в отношении «душителей свободы слова» в Крыму. Об этом 13 июня Крым.Реалии рассказала исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар по итогу «Диалога по правам человека Украина-ЕС».

«Мы (участники мероприятия от Украины – КР) рассказали о списке «душителей свободы слова» и пообещали предоставить более детальную информацию для того, чтобы персональные санкции в отношении нескольких десятков людей, которые были причастны к нарушению прав журналистов в Крыму, были увеличены. Они (представители ЕС – КР) пообещали это рассмотреть. Главное, что мы сегодня услышали от наших европейских коллег, это то, что действующие санкции пересматривать не собираются», – отметила Джеппар.

Она добавила, что в рамках встречи также обсуждалась возможность отправки представителя ЕС в аннексированный Крым для мониторинга ситуации с правами человека на полуострове.

«Он (представитель ЕС – КР) мониторил бы ситуацию с правами человека в Крыму и отчитывался перед Европейским союзом по этой ситуации. Во-вторых, он бы мониторил уровень и исполнение санкций», –подытожила Джеппар.

Украинские правозащитники 3 марта назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Всего в списке – более 60 человек.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием»