Медведев попросил «не перегибать палку» с курортным сбором

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 13 июня заявил, что введение курортного сбора «требует тщательной проработки и анализа практики его взимания в пилотных регионах». Как сообщают российские СМИ, такое заявление Медведев отметил, «Будет ли этот курортный сбор подъемным для людей, чтобы люди приняли решение ехать, если с них такие деньги взыскивают. Но размер этих средств должен определяться на региональном уровне, и в этом смысл того законопроекта, который сейчас продвигается», – сказал он.

Российский премьер отметил, что регионы будут отвечать за последствия введения сбора для курортного потенциала области. «Здесь нельзя, что называется, палку перегнуть», – цитирует Медведева российское агентство ТАСС.

В Госдуме России намерены доработать законопроект о курортном сборе, для этих целей создадут специальную рабочую группу по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма.

Российские СМИ сообщают, что Кремль планирует разрешить аннексированному Крыму, а также нескольким регионам соседней России – Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям, взимать с приезжих курортный сбор в размере до 100 рублей в сутки. Соответствующий законопроект подало министерство по делам Северного Кавказа России.

Если этот законопроект будет принят, курортный сбор будут взимать не только с туристов, но и со всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных, отмечают российские СМИ. Взимать сборы предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах).

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раньше поддержал инициативу президента России Владимира Путина о введении курортного сбора, и высказал предположение, что сумма не будет превышать 50 рублей.