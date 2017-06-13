Министр юстиции США Джефф Сешнс вечером во вторник 13 июня дает показания в Сенате в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Ранее конгрессмены-демократы требовали отставки министра юстиции Сешнса за его разоблаченные встречи с послом России в США Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании, когда он был сенатором. При утверждении на должность Сешнс заявлял, что таких встреч не было, но после сообщений СМИ был вынужден признать по крайней мере две из них.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете разведки Сената по расследованию данных о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году и обвинений о связи с Россией членов команды Дональда Трампа заявил, что воспринял как указание просьбу президента США прекратить расследование в отношении его экс-советника Майкла Флинна.

По словам Коми, Трамп сказал ему «я надеюсь» на остановку следствия, и на вопрос, как бывший глава ФБР воспринял эти слова, он пояснил: «Я воспринял это так, что он хочет, чтобы я это сделал». Коми подтвердил, что прямого приказа со стороны Трампа не было.

Дональд Трамп обвинил Джеймса Коми в искажении показаний и заявил, что готов дать об этом собственные показания.