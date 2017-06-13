Министр юстиции США отрицает, что мог навредить избирательной кампании в 2016 году

Министр юстиции США Джефф Сешнс на слушаниях в Сенате отрицает любые связи с российскими должностными лицами, которые могли бы навредить избирательной кампании в США в 2016 году.

«Я никогда не встречался и никогда не разговаривал с русскими или любыми иностранными должностными лицами в отношении любого вмешательства в избирательную кампанию в США. И я не знаю ни о каких таких разговорах, которые вели бы люди из окружения Трампа», – отметил он на слушаниях 13 июня.

Сенат США расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Российское руководство такое вмешательство опровергает.

Ранее конгрессмены-демократы требовали отставки Джеффа Сешнса за его разоблаченные встречи с послом России в США Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании, когда он был сенатором. При утверждении на должность Сешнс заявлял, что таких встреч не было, но после сообщений СМИ был вынужден признать по крайней мере две из них.

8 июня показания в рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы давал экс-директор ФБР Джеймс Коми.