Радио Крым.Реалии. Запрещенная «георгиевская ленточка» и крымские СМИ

Какие задачи выполняют крымские средства массовой информации? Как используют «георгиевскую ленточку» в аннексированном Крыму? Чем обернется для России политика преследования несогласных с аннексией Крыма?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Сергея Громенко эксперты и журналисты обсуждают работу крымских СМИ, запрет в Украине «георгиевской ленточки», нарушение прав человека на полуострове и другие важные для крымчан темы.

Гости эфира: корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк; севастопольский журналист-расследователь Татьяна Рихтун; сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко, сотрудница Института истории Украины НАН Украины Яна Примаченко; член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.