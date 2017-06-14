Минюст Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины и ЕС – Климкин

Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, об этом 13 июня сообщил на странице в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ждем завтра (14 июня – КР) публикацию в официальном издании», – добавил он.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

12 июня глава представительства Европейского союза в Украине Юг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.

На сегодня все страны-члены Евросоюза ратифицировали Соглашение об ассоциации с Украиной. Однако Нидерланды еще должны направить в ЕС ратификационные документы, затем в ЕС должны объявить о завершении процесса ратификации. После этого соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.

Будущее Соглашения об ассоциации Украины и ЕС было в неопределенности после того, как в 2016 году в Нидерландах большинство участников рекомендательного референдума (при этом в референдуме приняли участие лишь более 32% избирателей) высказалась против соглашения с Украиной. В конце мая этого года сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.