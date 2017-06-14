В Нью-Йорке завершились литературно-музыкальные салоны, посвященные российской культуре

В Нью-Йорке завершились литературно-музыкальные салоны «Русские сезоны», с октября прошлого года проходившие в манхэттенском музее Николая Рериха. Об этом сообщают организаторы проекта 14 июня.

Организатором является русско-американское издательство KRiK Publishing House, которое три года назад выпустило международную поэтическую антологию «НАШКРЫМ», вызвавшую широкий резонанс.

В салонах принимали участие известные русско-американские литераторы и музыканты, «причем все это происходило в окружении оригинальных картин Николая Рериха».

«Основная идея проекта в том, что в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в антураже картин Рериха выступают проживающие в США русскоязычные литераторы и музыканты. Такое вот единство русской музыкальной школы с современной русской литературой», – рассказал основатель издательства Геннадий Кацов.

Как сообщается, среди участников проекта было множество выходцев из разных бывших советских республик.

«Наша цель – привлечь внимание к тому, насколько разнообразно талантливы те, кого в Америке называют «русскими» – то есть выходцы из стран бывшего СССР, говорящие и пишущие по-русски. На наших вечерах представлено творчество живущих в США русскоязычных литераторов и музыкантов, работающих в совершенно разных, порой – диаметрально противоположных, направлениях», – отметила супруга Кацова Рика.

Проект «НАШКРЫМ», презентованный в 2014 году, название которого является антитезой известному российскому политическому лозунгу «КРЫМНАШ», – своего рода поэтический миротворческий манифест, попытка возвращения Крыма из пространства раздора в пространство литературы и интеллектуального диалога, из геополитики в геопоэтику, – сообщали организаторы.

Антология «НАШКРЫМ» была составлена литераторами Игорем Сидом (Россия) и Геннадием Кацовым (США), при участии Рики Кацовой, директора нью-йоркского издательства KRiK Publishing House, в котором в декабре 2014 году вышла печатная версия проекта.