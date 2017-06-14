Лондон: по меньшей мере 30 человек госпитализированы из-за пожара в жилом доме

По меньшей мере 30 человек госпитализировали в Лондоне после масштабного пожара, вспыхнувшего в высотном жилом доме в западной части британской столицы 14 июня.

Огонь разгорелся в доме, который называют башней Гренфелл, в среду на рассвете. Около 200 пожарных все еще борются с огнем. Через 4 часа после объявления тревоги на нескольких этажах 27-этажного многоквартирного дома все еще видны признаки горения.

Пожарные сообщили, что «работают в очень сложных условиях».

Очевидцы сообщили, что видели в окнах жителей, оказавшихся в огненной ловушке.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.