Подконтрольное Кремлю Министерство образования, науки и молодежи Крыма обязало школы обеспечить профилактику езды на транспортных составах среди несовершеннолетних, которая имеет название «зацепинг».

Разработанные специально для этого методические рекомендации будут размещены на школьных сайтах. Администрациям школ указано «провести просветительские мероприятия с родителями и обучающимися в 2017/2018 учебном году».

«К сожалению, наблюдающиеся в Крыму такие явления, как снижение материального уровня жизни, отсутствие занятости у подростков, ограниченные возможности в трудоустройстве и наличие наркотиков в свободной продаже – все это уводит в сторону от решения собственных социальных проблем и приводит к развитию опасного поведения у юных крымчан», – прокомментировала ситуацию для Крым.Реалии крымская общественница Галина Ломакина.

Как сообщают крымские власти в методологических рекомендациях, «зацепинг», или «трейнсерфинг» (от англ. Train surfing) – езда на крыше транспортных составов (электрички, метро, автобуса), между или под вагонами. Это социально опасное явление, схожее с мелким хулиганством, одно из проявлений девиантного поведения молодежи.

Зимой 2017 года подконтрольная Кремлю Госавтоинспекция Крыма сообщала, что обеспокоена ростом популярности опасного увлечения среди местных подростков – перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.

В ноябре 2016 года сообщалось, что крымские власти признали проблему распространения и употребления наркотиков среди молодежи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».