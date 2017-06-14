В Крыму состоится суд по «делу Семены»: защита начнет представлять доказательства

В Крыму 14 июня состоится очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Как сообщал накануне его адвокат Эмиль Курбединов, сторона защиты начнет представлять свои доказательства.

«Идет заключительная стадия представления доказательств прокурором. После этого мы (сторона защиты – КР) будем представлять свои доказательства. В том числе мы будем просить суд обеспечить явку некоторых свидетелей. Будем просить, чтобы была возможность опросить Владимира Притулу (главного редактора проекта Крым.Реалии – КР), который фигурирует в материалах дела», – отметил Курбединов.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.