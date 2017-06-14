Наумлюк: иностранным журналистам в Крыму показывают «потемкинские деревни»

Российские чиновники в Крыму показывают иностранным журналистам «потемкинские деревни». Экскурсии в сопровождении делегаций не могут реально отобразить крымскую действительность последних трех лет. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал журналист русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк.

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«Журналисты, которые приезжают в Крым, ездят с делегациями по разным кабинетам, встречаются с чиновниками, с представителями, в том числе, крымских татар, которые спокойно устроились в администрации, получили кресла и являются представительской ширмой для России», – пояснил Наумлюк.

По его мнению, реальный Крым может увидеть только тот журналист, который приехал на полуостров работать по-настоящему, без официальных делегаций. И картина, увиденная в этом случае, будет кардинально отличаться от сюжетов на российском телевидении. На виду окажутся ежедневные обыски, действия силовиков, которые нарушают права человека, говорит журналист.

«Я видел много журналистов, которые до приезда на полуостров не осознавали до конца, насколько жесткая ситуация с правами человека в Крыму. Убеждаясь, как обстоят дела на самом деле, они меняли свой взгляд на более критический. Несколько недель мне удалось поработать с журналисткой телеканала «France 24». Она несколько недель жила в Крыму. Она сняла целый ряд сюжетов. Побывала на нескольких обысках. Снимала суд сразу над десятью задержанными крымскими татарами. В то же время она видела, как российское телевидение показывало сюжеты, которые не соответствовали действительности», – рассказал Наумлюк.

Около полусотни иностранных журналистов – участников медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» – посетили строительную площадку Керченского моста со стороны аннексированного Крыма. Сообщается, что в группе были журналисты из Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта, Украины. Однако имени украинского журналиста в инфоцентре не опубликовали. Поездку организовало Министерство иностранных дел России.

Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым, таким образом стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.