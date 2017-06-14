В Ялте анонсируют концерт режиссера Эмира Кустурицы

В Ялте на 23 июля анонсируют единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Афиша мероприятия размещена на сайте ялтинского концертного зала «Юбилейный».

«Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти десять последних лет игровой фильм режиссера – «По млечному пути», главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи. Музыканты исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет». Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов», – анонсируют организаторы на сайте «Юбилейного».

На сайте группы Эмира Кустурицы «The No Smoking Orchestra» также есть анонс концерта, при этом Ялта значится как российский город.

В кассе концертного зала Крым.Реалии сообщили, что стоимость билетов будет варьироваться от 1,5 до 7 тысяч рублей (от около 650 до 6150 грн – КР). В кассах «Юбилейного» обещают начать продажу билетов через два дня.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

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