Трамп продлил санкции против Лукашенко и его соратников в Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников еще на один год.

Подписывая письмо, которое направили 13 июня в Конгресс США, Трамп продлил чрезвычайное положение США в отношении Беларуси.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси, что нарушают права человека, связанные с политическими репрессиями, а также привлечены к коррупции, продолжают представлять небывалую чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в сообщении.

Впервые чрезвычайное положение в отношении Минска ввел в 2006 году тогдашний президент США Джордж Буш, с тех пор это состояние ежегодно продолжают.

Правозащитники говорят, что Лукашенко удерживает власть с 1994 года путем подавления инакомыслия и потенциальных оппонентов.