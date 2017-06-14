Суд в аннексированном Крыму перенес на 21 июня заседание по делу журналиста Николая Семены. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, заседание перенесли из-за неявки переводчика с украинского на русский язык со стороны обвинения.

Ожидается, что на очередном заседании сторона защиты начнет представлять свои доказательства. В комментарии Крым.Реалии Николай Семена отметил, что надеется, что на этом этапе удастся перевести судебный процесс из политического в правовое русло.

«Пока что обвинение удерживает процесс в политическом русле. Каждое «обвинение» и каждое «доказательство», которое они выставляют, имеет определенный политический оттенок. Поэтому наша задача при переходе на новую стадию суда состоит в том, чтобы перевести эту дискуссию в правовое русло. И чтобы аргументация шла исключительно на основе закона, а не политических соображений», – отметил Семена.

По словам журналиста, защита будет аргументировать свою позицию содержанием статьи, за которую преследуют Семену.

«Будем аргументировать именно тем, что это было мнение, которое, согласно 29 статьи Конституции Российской Федерации имеет право высказать любой человек и тем, что это шла мировая дискуссия по поводу статуса Крыма», – добавил журналист.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.