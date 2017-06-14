Депортированный активист: Россия пытается не допустить моего возвращения в Крым

Депортированный крымский активист Недим Халилов, который находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае, рассказал 14 июня в комментарии Крым.Реалии, что Россия пытается не допустить его возвращения в аннексированный Крым.

«Мои запросы в центр о том, чтобы они запросили архивные учреждения о получении достоверных данных о месте рождения родителей, не обрабатываются. Согласно решению Конституционного Суда России, более трех месяцев держать человека в этом учреждении нельзя. Но я нахожусь здесь уже более восьми месяцев. Эти факторы подпадают под признаки расовой дискриминации, имеющие целью не допустить возвращения меня в Крым», – отметил Халилов.

7 ноября 2016 года, по решению подконтрольного Кремлю суда крымчанина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку. 5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.

Летом 2016 года координатор организации «Движение сопротивления крымских татар» Недим Халилов, ссылаясь на международное право и законы России, направил в подконтрольный Кремлю Центральный суд Симферополя иск с целью признания действий российской власти в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного, и судебное заседание вести на крымскотатарском языке. В июле 2016 года он получил на руки определение суда, которое предложил обсудить и зафиксировать протоколом.