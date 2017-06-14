Госдума России приняла закон о реновации несмотря на протесты в Москве

Государственная дума России приняла в третьем – окончательном – чтении законопроект о реновации жилья в Москве, который предусматривает снос нескольких тысяч домов и расселения их жителей. За документ проголосовали 399 депутатов, против – двое, один депутат воздержался.

Во время второго чтения документа 9 июня в него внесли ряд поправок. В частности, сносу подлежат только те дома, жители которых поддержат такое решение в голосовании, которое завершается 15 июня. Из законопроекта исключили положение о том, что владельцы квартир в таких домах не могут обжаловать решение о расселении в суде. Кроме того, им предоставили право выбора между равнозначным (по жилой площади) и равноценным (по рыночной стоимости) жильем в новых домах. Кроме этого, депутаты приняли поправку, гарантирующую жителям коммуналок отдельные квартиры при переселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации намерены снести более 4500 домов, построенных в 1950-х и 1960-х годах, в 85-ти районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В мае трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект. Перед вторым и третьим чтением документа в здании Госдумы проходили стихийные акции противников реновации.

Власти Москвы говорит, что здания обветшали и устарели, но многие жители и активисты рассматривают программу как повод для строительства многоэтажек в некоторых районах Москвы.

В частности, под стенами Госдумы активисты митинговали 14 июня, в результате чего есть задержанные. Аналогичный протест был проведен у Госдумы России 6 июня и 9 июня, тысячи людей протестовали против плана 14 мая.