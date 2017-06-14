В Крыму начали рассматривать «дело Умерова»: администрация суда ограничила количество мест в зале

В Симферопольском районном суде началось заседание суда по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Об этом 14 июня сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, администрация суда заблокировала половину скамеек в зале, чтобы ограничить число слушателей. В этой связи адвокат Эдем Семедляев ходатайствовал о разрешении увеличить число мест в зале. Судья ходатайство удовлетворил и объявил перерыв.

Ранее сообщалось, что на этом судебном заседании допросят двух свидетелей обвинения.

«Это люди так называемые общественники, которые принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях. То есть их взяли с улицы, попросили пройтись вместе с оперативниками в ФСБ, там показали видеозапись с выступлением Умерова и они должны были зафиксировать то, что они видели, что эта запись существует, о том, что она скачана с интернета на DVD диске и подшита к делу. Тут нет ничего такого, что прямо уличало бы Умерова», – сказал Подрабинек.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщается, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.