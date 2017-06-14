Девятерых россиян не пропустили на чемпионат Европы по боксу, который пройдет в Харькове

В Украину не пустили девять российских участников и болельщиков европейского чемпионата по боксу, поскольку ранее они нарушили порядок въезда на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Фейсбуке.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин будет проходить с 16 по 24 июня в Харькове.

«Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что 9 российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Именно поэтому было принято решение о их непропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на 3 года», – написал Слободян.

По его информации, среди тех, кого не пустили, непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского пропагандистского канала LifeNews.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».