Власти Коктебеля надеются «вывести Крым из изоляции» благодаря «побратимству» с болгарским городом Калофер

Мэр болгарского города Калофер Румен Стоянови и подконтрольная Кремлю глава Феодосийского муниципального округа Светлана Гевчук в Болгарии в субботу, 10 июня, подписали соглашение о побратимстве Калофера с Коктебелем. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Феодосии.

«Мы ждем делегацию Калофера с ответным визитом и надеемся, что установление этих побратимских связей поможет вывести Крым из изоляции, в которую его пытаются поместить санкциями», – цитирует пресс-служба администрации российского главу поселковой администрации Коктебеля Олега Соделя.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».