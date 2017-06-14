По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в Лондоне

По меньшей мере шесть человек погибли в результате масштабного пожара в Лондоне.

«Я могу подтвердить шесть смертельных случаев в настоящее время, но эта цифра, вероятно, возрастет в ходе сложной поисковой операции, которая продлится несколько дней», – сказал начальник полиции Стюарт Кунда.

По данным медиков, более 50 человек проходят лечение в больницах.

Пожарные сказали, что они спасли «большое количество» людей, но мэр Садик Хан сказал, что «много» жителей, по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в 27-этажном многоквартирном доме в западной части британской столицы 14 июня. Огонь разгорелся в доме, который называют башней Гренфелл, в среду на рассвете. Пожарные все еще борются с огнем.

Очевидцы сообщали, что видели в окнах жителей, оказавшихся в огненной ловушке.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.