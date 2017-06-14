Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт первый Постановления Кабинета министров Украины №1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом.

Как сообщил Крым.Реалии юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений.

«Именно первый пункт запрещал крымчанам перевозить личные вещи, кроме перечня, установленного статьей 370 Таможенного кодекса. Мы апеллировали тем, что это постановление нарушает права крымчан, право собственности», – прокомментировал Тимочко.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовали 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.