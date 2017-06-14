СБУ запретила въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову, который ранее посещал аннексированный Крым. Об этом сообщает 14 июня украинский «Апостроф», который публикует ответ СБУ на запрос издания.

«Согласно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

При этом в ответе не уточняется, на какой срок действует запрет.

Сам Илья Варламов пока публично не комментировал информацию о запрете ему въезда в Украину.

В его блоге на Livejournal отмечают, что Варламов никогда не посещал территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», в отличие от аннексированного Крыма. Он несколько раз ездил на полуостров и написал серию репортажей, посвященных курортному сезону в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».