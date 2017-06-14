Юристы не рекомендуют в ближайшую неделю перевозить личные вещи через админграницу с Крымом, несмотря на отмену первого пункта Постановления Кабмина Украины №1035, которое ограничивало провоз вещей через пункты пропуска между аннексированным полуостровом и материковой Украиной.

Как рассказал 14 июня Крым.Реалии юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, полный текст постановления суда об отмене первого пункта постановления №1035 смогут получить только в понедельник 19 июня.

«Пока человек не сможет распечатать действие суда, она не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу. Необходимо, чтобы Фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на админгранице. Если люди сегодня-завтра поедут на пункт пропуска, они все равно будут стоять, и столкнутся с полным непониманием этих таможенных органов, которые не знают, что произошло. Когда мы получим текст решения, проинформируем Фискальную службу, в Кабмин, в другие службы, которые этим занимаются», – прокомментировал Тимочко.

Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт первый Постановления Кабинета министров Украины №1035, ограничивающий провоз вещей через административную границу с Крымом.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовали 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.