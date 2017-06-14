Радио Крым.Реалии: За «георгиевскую ленточку» штраф и арест

В Украине запретили «георгиевскую ленточку». За использование этой атрибутики предусмотрено наказание в виде штрафа, а в случае повторного использования административный арест до 15 суток.

Каким будут последствия запрета? Как используют георгиевскую ленту в аннексированном Крыму?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с историком, сотрудником Института национальной памяти Богданом Короленко, а также историком, сотрудницей Института истории Украины НАН Украины Яной Примаченко.

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