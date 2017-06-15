В Симферополе провели командно-штабные учения на случай «агрессии против России»

В Симферополе в среду, 14 июня, провели показательные командно-штабные учения на тему «Действия органов управления по территориальной обороне при угрозе или возникновении агрессии против Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В ходе проведения командно-штабных учений были отработаны основные вопросы взаимодействия органов управления и сил муниципального образования городской округ Симферополь, а также сил и средств, привлекаемых из других служб и ведомств», – сказано в сообщении.

К учениям привлекли чиновников из городских округов и районов Крыма, военного комиссара Симферополя, представителей российских ФСБ, МВД, Росгвардии в аннексированном Крыму, а также крымского Минздрава и аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».