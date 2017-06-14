В России Госдума приняла в первом чтении законопроект о мессенджерах

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать личность пользователей по номеру телефона на основании договора с оператором связи.

Об этом 14 июня сообщает Радио Свобода.

Законопроект касается только мессенджеров, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора.

За отказ зарегистрироваться в этом реестре ранее были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и направил операторам связи уведомление о блокировке ресурса.

В России с 1 сентября 2015 года вступил в силу закон «О персональных данных», он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.