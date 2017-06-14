Мир должен реагировать на сексуальные преступления на Донбассе и в Крыму – Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на встрече со Специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Мелани Вервир рассказала о фактах сексуальных преступлений в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Геращенко отметила, что эти случаи требуют громкой публичной реакции на международном уровне, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Отмечается, что участники встречи констатировали необходимость комплексного противодействия сексуальному насилию в отношении женщин на временно оккупированных территориях Украины.

«Сегодня ключевыми темами встречи была политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе и в Крыму, нарушения прав женщин и детей на оккупированных территориях, противодействие преступлениям против женщин в зоне конфликта, в том числе сексуальным преступлениям. Очень важно – вместе добиться от Российской Федерации, контролирующей оккупированные территории, доступа туда специальных мониторинговых миссий по правам человека, чтобы иметь представление об истинном положении вещей с правами человека», – написала Геращенко в Фейсбуке по итогам встречи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».