Турчинов: до введения виз россиян надо пускать в Украину лишь с биометрическими паспортами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поддерживает идею введения визового режима с Россией. Об этом он сказал 14 июня в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Турчинов также считает, что до введения виз нужно разрешить въезд граждан России в Украину только по биометрическим паспортам.

Таким образом, по мнению секретаря СНБО, Украина может защититься от проникновения на ее территорию «вражеской агентуры и террористов».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам России только при условии «предварительного информирования» о намерении пересечь российско-украинскую границу.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения виз Россия отреагирует симметрично.