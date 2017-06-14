В Крыму обжалуют решение суда, который оштрафовал активиста за упоминание Меджлиса в соцсети

Крымский юрист Февзи Каракаш 14 июня подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного Кремлю Советского мирового суда, который ранее оштрафовал активиста Рустема Меннанова за упоминание Меджлиса в соцсети.

«Апелляция была подана через Мировой суд в Советский районный суд Крыма. В течение трех дней Мировой суд должен направить материалы в районный суд. В свою очередь, районный суд должен вызвать нас на заседание. Предварительно, нас вызовут где-то в течении 10-13 дней», – рассказал в комментарии Крым.Реалии Февзи Каракаш.

Подконтрольный Кремлю Советский мировой суд оштрафовал на 2 тысячи рублей (около 920 гривен – КР) крымского активиста Рустема Меннанова за пост в соцсети, где он упомянул Меджлис крымскотатарского народа и поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с днем рождения. Активисту вменяли административное правонарушение согласно части 2 статьи 13.15 КОАП России – «Злоупотребление свободой массовой информации».

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.