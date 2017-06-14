Под стенами Министерства иностранных дел Украины в Киеве 14 июня проходит джазовый концерт – «Музыка свободных людей». По задумке организаторов, мероприятие организовано как «символ солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма».

Крым.Реалии проводят прямую трансляцию этого мероприятия.

Мероприятие «МИД open air» проводится в третий раз соорганизаторами выступает Koktebel Jazz Festival.

«Тема свободы для меня лично – жизненно важна. Верю, свободная музыка, которую мы услышим у колонн МИД, очень скоро снова вернется к свободному украинскому Крыму», – сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Организаторы анонсируют, что в программе прозвучат украинские народные песни в современных джазовых обработках. Во втором отделении на сцене будет джазовая пианистка Наталья Лебедева с секстетом выполнит авторские джазовые видение произведений Фридерика Шопена в премьерной программе «Quests». Под занавес – музыка крымчанина Усеина Бекирова.

«Тема свободы для меня лично – жизненно важна. Верю, свободная музыка, которую мы услышим у колонн МИД, очень скоро снова вернется к свободному украинскому Крыму», – говорит министр Павел Климкин.