Россия пытается скрыть факты нарушения прав человека в Крыму – Бариев

Российские власти пытаются скрыть факты нарушения прав человека в Крыму, но все попытки оказываются безуспешными. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал 14 июня член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Он отметил, что несмотря на попытки России продемонстрировать благополучие в Крыму, в Меджлисе собирают факты, которые доказывают нарушение коллективных прав крымскотатарского народа на полуострове.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F327997992&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Мы все прекрасно знаем, что Верховный суд России запретил Меджлис крымскотатарского народа. На что отреагировал и Международный суд в своем решении. На что отреагировал и Комитет министров Совета Европы. В отчете мониторинговой миссии ООН мы видим четкие посылы о том, что в Крыму отсутствует медицинская помощь политическим заключенным. Насильственный призыв к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Если мы возьмем весенний призыв, то из 2,5 тысяч призывников, 200 человек – уклонисты. Это говорит о том, что люди не желают служить в Вооруженных силах России. Их насильственно пытаются призвать. Россия не выполняет решение Международного суда. В отношении Меджлиса и его членов продолжаются репрессии. Как после этого можно утверждать, что не проводятся репрессивные действия, не нарушаются права человека?», – отметил Бариев.

Он добавил, что 10-14 июля на сессии Экспертного механизма по правам коренных народов представители Меджлиса крымскотатарского народа представят сводный анализ по нарушениям коллективных прав крымских татар.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».