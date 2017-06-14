Климкин: Будем бороться за свободу, чтобы вернуть джаз в украинский Крым

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду на то, что фестиваль Koktebel Jazz Festival вернется в украинский Крым. Об этом Климкин написал 14 июня в Твиттере, комментируя джазовый концерт «Музыка свободных людей», который проходит под стенами Министерства иностранных дел Украины в Киеве.

«Говорят, что джаз – барометр свободы. Будем бороться за эту свободу вместе, чтобы вернуть джаз в родной украинский Крым», – написал Климкин.

Под стенами Министерства иностранных дел Украины в Киеве 14 июня проходит джазовый концерт – «Музыка свободных людей». По задумке организаторов, мероприятие организовано как «символ солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма».

Крым.Реалии проводят прямую трансляцию этого мероприятия.

Мероприятие «МИД open air» проводится в третий раз, соорганизатором концерта выступает Koktebel Jazz Festival.