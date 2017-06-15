Радио Крым.Реалии. Крымские протесты и теплоход с нелегалами

Почему жители Алупки в аннексированном Крыму протестуют против введения платы за посещение Воронцовского парка? Зайдут ли в крымские порты иностранные лайнеры в обход санкций? Какой урок из хорватской истории может извлечь Украина?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Александра Янковского эксперты и журналисты обсуждают протесты местных жителей Алупки против введения платы за посещение Воронцовского парка, судьбу круизного лайнера «Князь Владимир» в Черном море и то как Хорватия вернула под свой контроль часть страны, где существовала «Республика Сербская».

Гости эфира: журналист Крым.Реалии Иван Путилов; специалист по региональному развитию Игорь Кобелей; генеральный представитель в Украине круизного холдинга Royal Caribbean cruises ltd Лариса Слободян; обозреватель «Европейской правды» Наталья Ищенко; доцент Института международных отношений им. Шевченко Максим Каменецкий; украинский публицист Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.