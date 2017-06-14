США: в результате стрельбы в Сан-Франциско, по меньшей мере, 4 человека погибли

В Сан-Франциско, в результате стрельбы на складе компании UPS, погибли по меньшей мере четыре человека, в частности, сам нападающий.

По данным полиции, нападавший застрелился. Его мотивы неизвестны. Местные телеканалы сообщают, что нападавший был сотрудником компании.

В самой компании UPS, специализирующейся на экспресс-доставке и логистике, подтвердили факт стрельбы. Сейчас на месте инцидента работает полиция.

В среду у Вашингтона мужчина открыл стрельбу на бейсбольном поле, где тренировались конгрессмены. Четыре человека пострадали, нападающего застрелили.