Сенат США поддержал новые санкции против России

Сенат США в среду 14 июня проголосовал за новые санкции против России. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против.

Как сообщает украинская служба «Голоса Америки», документ, который поддержали сенаторы, законодательно закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, из-за действий России в Украине и вероятных кибернападений.

Сенаторы позиционируют новые санкции в качестве наказания для России за ее действия на международной арене, речь идет про вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Башара Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.