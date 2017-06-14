На заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда, где слушается дело заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, адвокат Марк Фейгин сделал заявление о необходимости получении разъяснений от судьи Андрея Кулешова о наличии у него двойного гражданства.

Об этом в Фейсбуке сообщила дочь обвиняемого, Айше Умерова.

«Адвокат Марк Фейгин сделал заявление о получении разъяснений от судьи Кулешова Андрея Сергеевича о наличии у него второго украинского гражданства, и каким образом он, имея двойное гражданство, может осуществлять судейскую деятельность. Вопрос – действительно ли есть у него украинское гражданство. Судья отказал давать какие-либо разъяснение по этому поводу, мотивируя тем, что в рамках данного уголовного дела он не обязан ничего разъяснять», – сообщила Айше Умерова.

«Мы поставим вопрос о статусе суда и его полномочиях. Мы считаем, что судья Кулешов является гражданином Украины, у нас есть тому подтверждение, и в соответствии с нормами закона «О статусе судей», ст. 4, пункт 3, он в принципе не является полномочным судьей, и не вправе отправлять правосудие в отношении Ильми Умерова. Поэтому мы будем наставать в дальнейшем, при получении документов из Украины, о том, что судья ненадлежащим образом исполняет свои полномочия в этом процессе», – сказал Фейгин в видеообращении, опубликованном Айше Умеровой.

На судебном заседании допросили свидетелей обвинения. Суд продолжится в следующую среду 21 июня в 14.30.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщается, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.