«Репортеры без границ» призывают немедленно освободить журналиста Станислава Асеева (Васина)

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обеспокоена исчезновением более десяти дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин, и призывает немедленно его освободить. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Мы считаем, что самопровозглашенная власть «ДНР» ответственна за его судьбу и за его безопасность. И мы призываем все стороны, в том числе международные организации, присутствующие в регионе, способствовать его немедленному освобождению», – говорится в документе.

Связь с донецким блогером и автором Радио Донбасс.Реалии и других изданий Станиславом Васиным (Асеевым) исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Васина сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке «ДНР» родственникам Станислава Васина не дают информации о его местонахождении. Известно, что мать в последний раз общалась с ним 2 июня, на следующий день они должны были встретиться в Макеевке, но этого не произошло, Станислав просто не вышел на связь.

11 июня Служба безопасности Украины подтвердила исчезновение Васина в Донецке.

12 июня главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич призывал к освобождению блогера и автора Радiо Свобода Станислава Васина (Асеева).

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Васина.